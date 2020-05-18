41 yaşında hayatını kaybetti

Gazimağusa’da 41 yaşındaki Behiye Bilgiç, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlanan Bilgiç, özel bir hastaneye başvurdu. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Behiye Bilgiç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, Behiye Bilgiç’in ani ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.