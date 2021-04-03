Delil uçtu gitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Temidayo O. Abdul Azez, ev arkadaşı Ayubami Sholotame ve suçta elebaşı rolünde olduğu iddia edilen Maimuna Adeyemi Zubairu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Azez’e uyuşturucu temin ettiği, alması için çöp konteynırının altına bıraktığı iddia edilen zanlının tüm suçlamaları reddettiğini belirtti. Polis, Azez’in telefonunda Zubairu’yi ele veren mesajlar görüldüğünü, ancak Snapchat uygulamasındaki yazışmaların otomatik silinmesinden dolayı emare alamadıklarını açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mart saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını dile getiren polis, evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, eve girilirken zanlı Ayubamı Sholotame’nin ekipleri ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Sholotame’nin ifadesinde ev arkadaşı olan Azez’in uyuşturucu işleriyle uğraştığını, tutuklandığını gördüğü için korktuğunu, başı belaya girmesin diye çantayı attığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Abdul Azez’in ise ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak Maimuna Adeyemi Zubairu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, Azez’in amacının uyuşturucuları satıp, para kazanmak ve okul harcını ödemek olduğuna dair itirafta bulunduğunu açıkladı.

Aranan şahıs ilan edildi

Azez’in itirafları üzerine aranan şahıs ilan edilen Zubairu’nin 1 Nisan’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, ikametgâhında yapılan aramada yatak odasındaki çekmece içerisinde 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu madde, terlik içerisine gizlenmiş vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü, içerisinde uyuşturucu olan ucu yanık sigara sarma kağıdı bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca makyaj masası çekmecesinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 500 Dolar ve 4 bin 330 TL nakit para da ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlının ifadesinde 4 bin 500 dolar parayı kira için arkadaşlarından aldığını kaydeden polis, bu yönde araştırma yaptıklarını söyledi. Polis, şu anda karantinada olan iki şahsın kira için toplam 2 bin 100 dolar parayı zanlıya verdiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, paranın geri kalan kısmıyla ilgili suç geliri olabileceği gerekçesiyle araştırma yapıldığını ifade etti.

Yazışmalar silindi, deliller gitti

Zanlı Abdul Azez’in tasarrufunda bulunan satışa hazır 33 paket uyuşturucuyu Zubairu’nin internet üzerinden yönlendirmesiyle çöp bidonunun altından teslim aldığını söylediğini kaydeden polis, ancak suçlamaların Zubairu tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Polis, Zubairu’nin Azez ile bağlantısının olmadığını söylediğini belirtti. Polis memuru, Azez’in ilk gözaltına aldıkları gün cep telefonunu incelediğini, Snapchat’te, Zubairu’yle yazışmaları bizzat gördüğünü açıkladı. Polis, yazışmalarda, Zubairu’nin Azez’e çöp bidonunun altına gizlediği uyuşturucuyu alması için talimat verdiğini gördüğünü ancak Snapchat sisteminde yazışmaların otomatik silindiğini, şu anda o mesajların ellerinde olmadığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının cep telefonunda Azez ile ilgili fotoğraf, ehliyet gibi kişisel bilgiler tespit edildiğini açıkladı.

Polis, üç zanlının da telefon görüşmelerinin inceleme altına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.