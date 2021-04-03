Tutuksuz yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Alaniçi köyünde, 2016- 2021 yılları arasında şu an 16 yaşında olan üvey kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan İ.K. (E-56) hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 2016-2021 yılları arasında, şu an 16 yaşında olan üvey kızına, elleri ile cinsel organı ve vücudunun muhtelif yerlerine temas ederek ve “Sana bir şeyleri öğretmem lazım, gel beraber seks filmi izleyelim” diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının, defalarca aynı eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Polis, kızın, “Durumu amcama anlatarak seni şikâyet edeceğim” demesi üzerine zanlının, bıçak göstererek, “Söylersen seni öldürürüm” dediğini ifade etti.

DATA raporları beklenecek

Olayın 31 Mart 2021 tarihinde polise bildirildiğini aktaran soruşturma memuru, zanlının aynı gün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlı ile kız arasındaki telefon dökümlerinin temin edilebilmesi için GSM şirketlerine gerekli yazışmaların yapıldığını söyleyen Yücetürk, ayrıca cep telefonunun da incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, incelemeler sonucu DATA raporlarının ellerine ulaşacağını kaydetti.

Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.