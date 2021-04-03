Yolculuk yarım kaldı

Suna ERDEN

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 7 kişi Alayköy sınırında yakalandı. Görevli askerler tarafından yakalanan 5’i Bangladeş, biri Nijerya, bir diğeri Pakistan uyruklu 7 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar Delowar Hossain, Mohammad Sohel Prodan, Md Al Amin Daly, Rıfat Molla, Mohammed Faysal, Muhhamad Mudassar, Peter Okwuada’nın ifade verdiği, bir şahsın para karşılığında kendilerini sınıra getirdiğini söyledikleri aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Bangladeş uyruklu zanlılar Delowar Hossain, Mohammad Sohel Prodan, Md Al Amin Daly, Rıfat Molla, Mohammed Faysal, Pakistanlı Muhhamad Mudassar ve Nijeryalı Peter Okwuada’nın önceki gece saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederken Alayköy’de yakalandıklarını söyledi. Polis, sınırda görevli askerler tarafından yakalanan 7 zanlının Alayköy Karakolu’na teslim edildiğini belirtti. Polis, zanlıların ifadesinde bir şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye getirildiklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu itiraf ettiklerini açıkladı.

Soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlı Delowar Hossain’in çalışma izniyle, zanlılardan birinin ise öğrenci izniyle ülkeye geldiğini, diğer 5 zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını söyledi. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, zanlıların sorgusunun sürdüğünü belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Temay Sağer, talebi değerlendirerek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.