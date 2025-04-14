‘Hedefimiz iktidar’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin sadece muhalefet yapmak için değil, ülkeyi yönetmek için yola çıktığını söyledi. Özersay, “Meşru bir hükümetin parçası olmak istiyoruz. Atama ya da çakma hükümetlerin değil.” ifadelerini kullandı.

Özersay, önceki gün gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre’de yaptığı konuşmada, geçmiş iki yılı değerlendirdi, gelecek vizyonlarını ortaya koydu.

Özersay, Halkın Partisi’nin etkili bir muhalefet yürüttüğünü vurgulayarak, “Bugün vekillikte istifa etmiş olabiliriz ama halkın vekili olmaya devam ettik” dedi. Özersay konuşmasında, sosyal sigortalıların yaşadığı ilaç sorunlarından yasa dışı seyrüsefer cezalarına, partizanca taşımacılık izinlerinden sahte diplomalara kadar birçok konuda kamuoyu baskısı yaratarak, somut kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Özellikle sahte diploma skandalına dikkat çeken Özersay, birçok üst düzey kamu görevlisinin görevden alındığını belirtti; “Biz bunları kişisel husumetle değil, halkın güvenliği ve adalet duygusu için yaptık.” dedi.

Konuşmasında Halkın Partisi’nin sadece muhalefet yapmak için değil, ülkeyi yönetmek için yola çıktığını söyleyen Özersay, “Meşru bir hükümetin parçası olmak istiyoruz. Atama ya da çakma hükümetlerin değil.” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü yol mümkün”

Kıbrıs sorunu konusunda ise iki ayrı devlet veya federal çözüm arasında sıkışmanın anlamsız olduğunu söyleyen Özersay, “Üçüncü bir yol mümkündür. Evrimsel bir modelle, iş birliğine dayalı, kendi devletiyle barışık bir çözüm mümkündür.” diyerek, partisinin vizyoner yaklaşımını vurguladı.

Kongrede parti tüzüğünde yapılacak değişiklikleri de duyuran Özersay, genel başkan yardımcıları ve parti sözcülüğünün tüzüğe ekleneceğini, MYK’nın genişletileceğini söyledi. Özersay, ayrıca, üçü kadın olmak üzere altı yeni ilçe başkanının seçildiğini belirterek, kadın ve genç temsilinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özersay konuşmasını, “Biz bu iki yılda çok çalıştık ama hiç yorulmadık. Çünkü ülke sevgisiyle çalışıyoruz.” sözleriyle tamamladı. Bir sonraki kongrede Halkın Partisi’nin hükümette olacağı inancını ifade eden Özersay, “O güne kadar güçlenerek yola devam. Birileri de bizi izlemeye devam.” dedi.

Alas: Bu ülkenin geleceği Halkın Partisi’dir

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas da partisinin tüm zorluklara rağmen ayakta kaldığını ve ilk günkü değerlerinden sapmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Kurultayda, partinin yeniden yapılanma sürecine ve son iki yılda verilen mücadelelere değinen Alas, “Halkın Partisi kapandı, bitti denildi ama biz buna kulaklarımızı kapattık ve yeniden yapılandık. Çünkü bu parti yalnızca dokuz yıllık bir geçmişe değil, doksan yıllık bir mücadele yorgunluğunu taşıyan ama asla yılmayan bir ruha sahip.” dedi.

