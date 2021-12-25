Ayrılık zor geldi

Ayrılığı kabullenemeyen Mustafa Özgökçen, önceki gece Değirmenlik'te yaşayan eski kız arkadaşının kapısına dayandı. Zanlı, izinsiz içeri girdikten sonra eski kız arkadaşını darp etti; cep telefonunu ve aracının anahtarını alarak, evden ayrıldı. Şikâyet üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mustafa Özgökçen’in 23 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Değirmenlik'te yaşayan eski kız arkadaşı Ş.Ö'nün (K-30) ikametgâhına gittiğini söyledi. Polis, zanlının kapıyı çaldığını, açılır açılmaz izinsiz bir şekilde eve girdiğini ifade etti. Polis, zanlının kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının eski kız arkadaşına ait Samsung marka cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını da alarak, evden ayrıldığını ifade etti.



Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini anlattı.Polis, zanlının suçunu itiraf eden sözlü beyanları bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.