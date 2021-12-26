‘Üç yıl uğraştık’

Cemre Akar

Dünyaca ünlü kadın iç çamaşırı ‘Women’secret’i Kuzey Kıbrıs’a getirme başarısı gösteren genç iş adamlarından Songur Arabacıoğlu, yaşanan süreci Genç Vizyon’a anlattı. Arabacıoğlu, ünlü markayı adaya getirebilmek için üç yıl süreyle çaba gösterdiklerini söyledi.

Soru: Birçok ünlü markanın ardından Ekim ayında Lefkoşa Dereboyu Caddesinde ülkemiz dünyaca ünlü bir marka ile buluştu “Women’secret”. Dilerseniz Women’secret’in Kuzey Kıbrıs’a geliş serüveninden başlayalım. Bizlerle paylaşır mısınız? Nasıl karar verdiniz? Süreçte neler yaşandı?

Yanıt: Biz, yanılmıyorsam kadın iç çamaşırı alanına 2016 yılının son çeyreğinde yatırım yapma kararı alıp, konu üzerinde araştırmaya başladık. Bu kararı almakta ki en önemli neden tüketicilerin arzu edilen kalitede ürün bulmalarında sorun yaşadığını gözlemlememiz olmuştu. İlk akla gelen markalar arasında yer alan Women’secret ile iletişime geçtik. O dönem İspanya 2020 yılı Nisan ayı ile görüşebileceklerini bize iletmişlerdi. Açıkçası 3 sene sonra bize verilen bu tarihin Tendam Group’un neden bu kadar büyük olduğunu daha iyi anlamamıza sağlamıştır. Tüm bu süreç zarfında başka markalardan onay almamıza rağmen Tendam Grubun misyon, vizyon ve sahip olduğu markalar bizi çok heyecanlandırıyordu. Bu yüzden her zaman odak noktamızı bir yerde tutup, öncelik verdik. 2020 yılının zor bir süreç olmasına rağmen ileriye dönük yatırımlarımızı planlamaya ara vermeden devam edip, bu sürenin ardından tekrar iletişime geçtiğimizde 2020 takvimlerinde bizim ilk sırada yer aldığımızı ilettiler ve serüvenimiz resmi olarak başlamış oldu. Bu süre içerisinde bizi 2 farklı uluslararası şirket ile incelediklerini ilettiler. Covid-19 salgının olması sürecin yavaşlamasına neden olsa da yaklaşık 8 ay içerisinde Tendam Group bünyesinde ki tüm markalar için tabiri doğru ise online olarak el sıkışıp sözleşmelerimizi imzalamış olduk.

Soru: Women’secret ile hedef kitlemiz nedir?



Yanıt: Women’secret dünyası çok farklı eğlenceli seksi bir o kadar da uslu. Esas hedef kitlemizi kadınlara hitap ettiğimiz için yaş olarak sınıflandırma doğru olmadığını düşünüyoruz. Mağazamıza uğramaları ve Women’secret dünyasına daha yakından incelemelerini öneriyorum.Soru: Online hizmetiniz var mı?Yanıt: Evet, bugünlerde online platform prosedürlerini tamamlamak için çalışıyoruz. Yakında tamamlanıp, 2022 yılının ilk çeyreğin de markamız Women’secret grubumuza ait www.maksimas.com multi brand e ticaret sitemizde yerini alacaktır.

Soru: Üç erkek kardeş ve imrendiren bir profesyönel bir yapı. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Yanıt: Samimi olmak aynı frekansta olmak büyük şans. Bu arada 3 rakamını 3 kardeş olduğumuzdan dolayı mı kardeşler arasında 3 numara olduğumdan dolayı mı bilmiyorum veya farklı bir nedeni var mı bilmiyorum hep sevdiğim bir rakam oldu. Daha profesyonel bir yapı kurabilmek için çok fazla çabalıyoruz ancak bu yapının kurulumunu henüz tamamlamış değiliz. Bu yapıyı inşa ederken, çok araştırıp dıştan danışmanlık hizmeti alıyoruz. 3 kardeş arasında görev paylaşımları ve MAS Bros. Group’a ait şirketlerin yönetim ve idaresi ayrıştırılmıştır. Bu yapıya göre yöneticilerimizle birlikte her zaman fikir birliği unsuru ile hareket ediyoruz.