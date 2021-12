Kuzey Kıbrıs turizm sektöründe istatistikler doğruyu, yanlışı açıklıyor

"Türk Hava Yolları artık en fazla destinasyona uçan hava yolu liderliği misyonu yerine diğer hava yolu paydaşları ile birlikte (Star Alliance) en fazla yolcuyu istenilen destinasyona ulaştırma hedefi ile uçacak…"

Bu sözler Haber Türk kanalında yayınlanan Airport programına konuk olan THY İcra Kurulu Başkanı Sn. İlker Aycı’ya ait. Kendisi Yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı olarak çok başarılı bir misyon ile çalışıyor. "Hedefimiz 2023 yılı misyonu çerçevesinde 100 milyondan fazla yolcu ve 400 uçaklı bir filo" dedi. Turkish cargo başarısını gururla vurgularken ayrıca Omicron varyantının tüm dünyada daha bir olgunlukla ve cesaretle karşılandığından söz ediyor. Bunlar ayakları yere basan ve iddialı açıklamalar. Ne yazık ki dünyada hala daha seyahat endüstrisi ve havayolu şirketleri Covid salgınından olumsuz yönde etkileniyor. İşten çıkarmalar ve uçuş azaltmalar tam anlamıyla geçmiş değil. Ocak ve Şubat aylarında işler bu anlamda daha da kötüye gidebilir ne yazık ki.

Gelelim güzel ülkemiz Kuzey Kıbrıs'a

Diyalog gazetemizde çıkan habere göre Rum Kesimine Ocak - Kasım 2021 dönemi içerisinde 1,811000 (Bir milyon sekiz yüz on bir bin) konaklamalı turisti ağırlamış. Günü birlik olarak gelen ve konaklamadan geri dönen kişiler ile birlikte bu rakam rahatlıkla iki buçuk milyon turistten de fazlası. Hatırlamakta fayda var günlük vaka sayısı bin civarına bile yaklaşıldığında sezon içerisinde Güneyli Komşular belirledikleri kurallar çerçevesinde hiçbir zaman turist akışına dur demediler.

Mart ayında belirledikleri kurallar ile (çift aşı, uçuştan yetmiş iki saat önce PCR) adanın güneyini İngiliz ve Rus turiste boğdular.

Biz ülke olarak icat ettiğimiz "kapalı devre turizmi” "bileklik" olayı ile Haziranın içerisine kadar zaman kaybettik.

İstatistikler yalan söylemez...

Hal böyle iken mukayese yapma anlamında Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın web sitesine girdim. Bizde bu istatistikler nerede? diye bazı kesimler konuşuyor ama istatistikler orada. Tablo kötü olduğu için maalesef bu istatistikler kimse tarafından konuşulmuyor, dillendirilmiyor.

Uzun yıllardan beri Turizm bakanlığı bu istatistikleri şeffaf bir şekilde açıklıyor. Bu anlamda doğru bir iş yapılıyor. Taraflı, tarafsız bilgi almak isteyen herkes her zaman buradan istediği sonuçlara ulaşabilir. Özellikle Turizm Planlama Dairesi İstatistik bölümü ve kara sınır kapılarında geçişlerde Polis Genel Müdürlüğünde özveri ile çalışan personelin hakkını yememek gerekli. Kendileri her zaman şeffaf ve doğru çalışıyorlar.

Neler var bu istatistikler içerisinde?

İstatistikler bir turizmcinin istediği her türlü bilgiye ulaşmasına olanak sağlıyor. Yatak kapasitesi, faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımı, Faaliyette olan turistik yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımı, faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin sınıflara göre dağılımı,

Turistik tesislerdeki yatak sayısının bölgelere göre dağılımı, gelen yolcu sayısı 2020-21 yılları mukayeseli (Polis Genel Müdürlüğü verileri), Gelen yolcuların limanlara göre dağılımı, gelen yolcuların uyruklara göre dağılımı, kara kapılarından giriş çıkış yapan turistler (PGM), Konaklayan kişi sayısı, bunların uyruklara göre dağılımı, (2020, 21 mukayeseli), gecelemeler, ve aylık doluluk oranları, bu istatistiklerin içerisinde en önemli olanlar ..

2021 çok acemice yönetildi

Ne yazık ki istatistikler bizlere turizm sektörü adına hiç de iç açıcı bilgileri yansıtmıyor.

2021 yılı müthiş bir durağanlık ve turisti çekme ve hamle anlamında çok uzak kalındığı bir yıl olarak tarihteki sayfalarda yerini alacak. Pandemi koşullar dahilinde ne yazık ki turizm siyasetinin sektöre hiç dokunmadığı bir yönetim anlayışını gördük.

Sezonu zamanında açmayan Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, ayrıca başbakanlığın ve Sağlık üst kurulunun el birliği ile yok ettiği berbat bir yılı bitirmek üzereyiz. Ne KITOB Başkanı Sn. Dimağ Çağıner'in feryatları, ne de KITSAB Başkanı Sn. Orhan Tolun'un yakarışları dinlenmedi.

Sakın pandemi vs. gibi koşullara sığınmayın, bütün dünyada hatta dünyayı geçtik, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta da pandemi vardı yine var. Türkiye kasım sonu istatistiklerinde (on bir ay) İspanya'yı turizm de geçmiş durumda. Yani Avrupa'da birinci sıraya yerleşti. Neden bu başarı yakalandı? diye soracak olursanız;



Onlarda sektörü doğru yönlendiren, planlayan, doğru zamanda sektörün lehine kararlar alabilen kanaat önderleri ve güçlü bir siyasi irade var.

İstatistikler neyi ifade ediyor?

Eskiden yatak kapasitesi ve konaklayan kişi sayıları düşünüldüğünde Güney Kıbrıs ile doğru oranda bir yapı vardı.

Örneğin yatak sayılarına göre konaklayan kişilerin oranları tamı tamına bizde direkt uçuş olmamasına rağmen Güney ile mukayese yapabiliyorduk. Bizde 2018 yılı sonunda bir milyon iki yüz otuz bin konaklamalı turist sayısı güneyde üç milyon iki yüz elli bin konaklamalı turist olarak karşımıza çıkıyordu. Yıllık doluluk oranları bizde yüzde elli yedi iken, güneyde yüzde yetmiş iki civarında idi.

2021 Kasım ayına kadar Güney Kıbrıs'ta konaklayan turist sayısı bir milyon sekiz yüz on bir, (1,811,000) Kuzeyde ise sadece üç yüz kırk beş (345) bin olarak yerini aldı.

Gecelemeler ise 1 milyon 150 bin kişinin yüzde altmış altı oran ile TC, yüzde 23 diğer yabancı, yüzde on bir ise KKTC turistleri tarafından yapılmış.

11 ayın sonunda ise, Aralık hariç, doluluk oranı ise tahmini olarak yüzde 27 olarak açıklanmış.

En fazla turistler her zaman olduğu gibi Almanya ve İngiltere'den 8 bin 500’den fazla her ikisi toplamı 17,300. İranlı turistler ise gözle görülür artış ile (4500) civarı olarak belirlenmiş.

Uzun lafın kısası, istatistikler bakanlık tarafından da gösteriyor ki; sektör kaderine terk edilmiş durumda. Korkum Kuzey Kıbrıs'a gelmek isteyenlerin bürokratik zorluklar ve siyasi istikrarsızlıklar nedeni ile 2022 yılı da kaybedilme tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceği gerçeği. Yabancı tur operatörleri ile çalışan DMG, NTL ve diğer operatörler ve seyahat acenteleri Kuzey Kıbrıs Turizm ürünü ve destinasyonuna karşı büyük bir güven zorluğu çekmekte ve inancını kaybetmiş durumda. Geçmiş dönemlerden kalan teşvik alacakları ödenmemiş, hali ile operatörler de gözlerini Güney Kıbrıs, Malta, Türkiye gibi destinasyonlara çevirmiş durumda.

En doğru yapılacak iş Avrupa'da birçok ülke de Omicron sebebi ile kapanırken biz rotamızı Türkiye'ye çevirmeliyiz.

Türkiye'de 2022 yılı KKTC yılı ilan edilirse bu süreci turizm anlamında daha az bir zararla atlatırız. Doğrudan uçuş, iyi fiyat ile çıkılmış turlar ile yazı belki kurtarırız. Ağırlıklı olarak şimdilik Türkiye'nin kapısını bu anlamda aşındırmak en mantıklı yol gibi görünüyor.

Turizm hayattır.