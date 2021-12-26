Katliamlar unutulmayacak

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso, dün düzenlenen törenlerle anıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yer aldı. Bu törenin ardından, Şehit Hüseyin Ruso da Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı, dualar okundu.

Anma törenine, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, okul temsilcileri ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden yetkililer katıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerinden Sema Bayramoğlu ve Faika Paşa tarafından şiir okundu.



Tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina’nın konuşmasıyla sona erdi.Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ konuşmasında, 21 Aralık 1963 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Yakın tarihimizde Kıbrıs uyuşmazlığının başlangıcı olan Rum-Yunan tarafının başlattığı 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’deki soykırımın 58. yılında yaşama hakkımızı ve Kıbrıs’taki Türk varlığımızı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen soykırım saldırılarını, katliamları, göçleri, köylerin yakılıp yıkılmasını 11 yıllık direniş günlerini ve yaşanan gerçekleri unutmuyor ve aziz şehitleri saygı ve rahmetle, malul gazilerimizi de minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina da konuşmasında, Kanlı Noel haftasının 58. yıl dönümünde şehitleri bir kez daha saygıyla andıklarını kaydetti.

GAÜ'de şehitler için tören düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tören düzenleyerek şehitleri andı.

Açıklamaya göre, törene; Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.