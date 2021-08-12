Baba ile oğlu hastanede

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa- Gazimağusa anayolu, Mutluyaka kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında baba ile 2 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza, 37 yaşındaki Umut Gazi’nin Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önce yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından da çelik bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Sürücünün yanı sıra çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan 2 yaşındaki Batu Gazi de yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba-oğlu tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Umut Gazi (E-37), yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önce yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından da çelik bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazi ile araçta yolcu olarak bulunan Batu Gazi (E-2) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.