Çaresiz aile yardım eli bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yeni Erenköy’de yaşamını sürdürmeye çalışan Yıldızdoğan ailesi büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Pandemi nedeniyle işsiz kalan bir baba, görme engelli bir anne ve iki çocuktan oluşan ailenin durumu yürek burkuyor.

Maddi olanaksızlıkların yanı sıra harabe bir evde yaşayan ailenin çilesi bununla da bitmiyor. Son 6 aydır evlerinde elektrik olmayan aile, karnını dahi zor doyuruyor. Çünkü engelli maaşı alan görme engelli Safiye Yıldızdoğan’ın banka borcu nedeniyle aldığı 2 bin 200 liranın deredeyse hepsi kesintiye uğruyor.

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir eşinin işsiz olduğunu söyleyen Safiye Yıldızdoğan, ailesiyle birlikte yaşadığı zorlukları Diyalog’a anlattı.

Devletimden yardım bekliyorum

Devletten 2 bin 200 TL maaş aldığını, ancak bankaya olan borcu nedeni ile 2 bin lirasına el konulduğunu belirten Yıldızdoğan, 200 TL ile hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Evlerinin yıkık dökük durumda olduğunu ve geçtiğimiz haftalara kadar kapı ve pencerelerinin dahi olmadığını anlatan Yıldızdoğan, Mehmet Güngör ismindeki hayırsever vatandaşın, 55 bin TL masraf yaparak, bazı eksiklikleri giderdiğini ifade etti.

Yıldızdoğan, “Allah razı olsun Mehmet Bey elinden geleni yaptı ancak onun gücü de bir yere kadar. Devletimden de yardım bekliyorum. Bu soğuk günlerde elektriği bile olmayan bu evde yaşanmaz” şeklinde konuşarak, yardım istedi.

Mehmet Güngör: Gücümüz bir yere kadar

Zor durumdaki aileye yardımda bulunan Mehmet Güngör ise “Elimizden geleni yaptık, ancak pandemi bizi de vurdu. Gücümüz bir yere kadar, bu insanlara bugüne kadar yetkililer yardım etmedi. 8 bin TL masraf ile bu ev yaşanılır duruma gelir, yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 11:27