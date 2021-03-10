İşbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi devletimizle devam etme konusunda ısrarcıyız ama işbirliğine hazırız, müzakereye hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesinde iki devletli çözüme işaret ettiğini ve iki devletli çözümün yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan kazan durumu sağlayacağını söylediğini belirterek, “Telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu gündeme getirmesi beni çok mutlu etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TRT WORLD’e konuk olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute ile verimli bir görüşme yaptıklarını, Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi toplantıya KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürekten desteklenen görüşleri ortaya koyacaklarını ve egemen eşitlik konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Tatar, “Şimdiye kadar masada olan her şey federal bir yapıydı. Şimdi Kıbrıs adasında yan yana var olan, çeşitli konularda iş birliği yapan, egemen eşitlik temelinde iki farklı eşit devletten bahsediyoruz. Bir sonuç alırsak, Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılar faydalanacaktır çünkü anlaşma yoluyla elde edilecek çok sayıda karşılıklı kazanç potansiyeli mevcuttur” dedi.

Ada’da barış ortamı var

Tatar, 1974’ten bugüne sorun yaşanmadığını, barış ortamında kan dökülmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“1974’ten beri adada var olan barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. 1974'ten bu döneme ise hiçbir sorun yaşanmadı ve kan dökülmedi. Dolayısıyla bu barış ortamını korumak çok önemlidir. Bu nedenle Kıbrıs'taki gerçekleri görmeliyiz. Kıbrıs'taki gerçekler temel olarak iki eşit devlet ile yolumuza devam edeceğimizi gösteriyor”.

“Bir çözüm bulunmazsa Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumlar da kendi yolunda ayrı ayrı ilerleyecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan, garantör ülke ve Doğu Akdeniz’deki lider ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği tam destek ile güvende hissedildiğini belirtti.

“Garantörlükten vazgeçilemez…”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mart Baf Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemeyeceğini” belirtti.

Tatar, “Mücadele tarihimizin en önemli direnişlerinden biri olan Baf Direnişi’nin 57. yıl dönümünde toprağa düşen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, Baf’ın Türk bölgesine yönelik olarak 7 Mart’ta başlayan ve 9 Mart’a kadar devam eden Rum saldırılarının ana nedenini de hatırlatmakta büyük yarar vardır.” ifadelerini kullandı