Çalışma başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter dün teknik ekiplerle birlikte bölünmüş anayolun refüjünde yapılan kazıları yerinde inceledi.

Yapılan açıklamaya göre, Teknik ekipler, DAÜ çemberinden başlayarak Salamis çemberine kadar giden güzergah üzerindeki aydınlatmaların kabloların kopuk olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı çalışmadığı, kabloların yenilenmesi gerektiği tespitinde bulundu.

İsmail Arter konuşmasında, DAÜ’nün girişinden Salamis Çemberi’ne kadar ışıkların yanmamasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, karanlıktan dolayı güzergah üzerinde kazaların olduğunu, hatta bir yayanın hayatını kaybettiğini, buranın yıllarca bu şekilde kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ekonomik zorluklar içinde yüklü de bir maliyet çıkacağını, bunun da projelendirme yaparken masaya yatırılması gerektiğini söyleyen Arter, takvimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.