Polis kuş uçurtmuyor

Ömer Kadiroğlu

Pınarbaşı köyü sakinlerinden Mustafa Eligön, tarlasını sürerken tesadüfen çok eski bir mezar buldu.

Eligön ile oğulları durumu hemen polise bildirdi. Birkaç gün önce ortaya çıkan mezar köy halkı arasında da heyecan yarattı. Mezarda tabak büyüklüğüne altınlar olduğu dilden dile yayılırken, polis bölgede önlem aldı.

Ekipler, mezarın bulunduğu noktada kuş uçurtmazken, Diyalog’a konuşan Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ced, mezarın Helenistik döneme ait olduğunu tahmin ettiklerini, şimdilik pişmiş toprak kâse ve benzeri eşyaların çıkarıldığını ifade etti.

Mezarı bulan tarla sahibi Mustafa Eligön ise Ced’in aksine kap büyüklüğüne altın bulunduğunu, hatta fotoğrafını gördüğünü söyledi.

Köyü heyecan sardı

Pınarbaşı köyünde geçtiğimiz cumartesi günü tesadüfen bulunan mezar bölge halkını heyecanlandırdı. Mustafa Eligön isimli bir çiftçinin tarlasında bulduğu eski mezar polisi ve Eski Eserler Dairesi’ni harekete geçirdi.

Mezardan altın takılar ile kaplar ve insan iskeletlerinin çıktığı öğrenilirken, Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Polis nöbette

Ced, mezarın Helenistik döneme ait olduğunu tahmin ettiklerini, şimdilik pişmiş toprak kâse ve benzeri eşyaların çıkarıldığını ifade etti.

Kazının arkeologlar tarafından yapıldığını ifade eden Ced, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çıkarılan eserlerle ilgi bilgi paylaşımında bulunulacağını açıkladı.

Ced “Bölgede polis ekiplerinin nöbette olduğunu ve güvenlik önlemlerini aldıklarını da ekleyerek kazı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Tarla sahibi: Kap büyüklüğüne altın çıkarıldı

Mezarı bulan tarla sahibi Mustafa Eligön ise Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced’in aksine kap büyüklüğüne altının fotoğrafını gördüğünü söyledi.

Eligön, mezarı tesadüfen bulduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

“Geçtiğimiz hafta cumartesi günü bostan ekeceğim için tarlayı yine sürmeye gittim. Traktör ile tarlada ilerlerken bir anda arka tekerlek büyük bir çukurun içerisine düştü. Çocuklarımı arayıp durumu anlattım. Gelip traktörü çıkarmama yardımcı oldular. Durumu arkadaşlarıma da anlattım. Hep birlikte polise bilgi verilmesi konusunda görüş birliğine vardık ve haber verdik.

Polis gelip beni evden alarak tarlaya yere götürdü. Onlara çukurun yerini gösterdim. Daha sonra ise Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden makineleriyle geldiler ve kazı çalışması başlattılar. Duyduğum kadarıyla oradan çok sayıda altın çıkardılar. Çıkan altınlardan birinin resmini ben de gördüm. Tabak kadar büyük bir altındı ve üzerinde keçi kafası motifi vardı. Bunun yanında birçok küpe ve değişik takılar bulduklarını duydum. Bu bölgede bu tür mağaralar vardı ve zamanında çok kazılar yapıldı. Birçok yerde de değerli tarihi eşyalar bulundu.”

Helenistik döneme ait mezarların özellikleri

Helenistik döneme ait mezarlar genelde yan yana birçok kişinin gömüldüğü türden oluyor. Bu da tarlada bulunan mezara yakın mesafede başka mezarlar olabileceğini gösteriyor.

Pınarbaşı sakinlerinden alınan bilgiye göre; daha önce bölgede birçok noktada bu tarz mezarlar bulunduğu kaydedildi.

Bulunan mezarların kazılarak talan edildiği ifade edildi. Birçok noktada ise yasal olarak yapılan kazılarda bazı eserlerin çıkarıldığı ve devlete kazandırıldığı dile getirildi.