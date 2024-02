Bakan çok, alan yok

Hüseyin ÇİÇEK-Serdar ŞENGÜL

Süpermarket reyonlarındaki fiyatlar adeta cep yakarken, vatandaş geçim derdine düştü. Lefkoşa ve Gazimağusa’nın süpermarketlerindeki sebze-meyve, gıda, temizlik ve bebek maması fiyatlarını gören vatandaşın dudağı uçuklarken, piyasaya etkin denetleme getirilmesi istendi.

Patlıcanın kilosu son 2 gündür 82 liradan satılırken, salatalık 75, domates 65 liradan manav reyonlarındaki yerini aldı.

Sadece sebze-meyveler değil, hayati bir gereklilik olan bebe mamalarının fiyatı da yükseldi.

Bebek mamalarının fiyatları 260 TL’ye kadar çıkarken, olmazsa olmazlardan biri durumunda olan bebek bezinin fiyatı ise 550 TL oldu.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, fiyatların oldukça fahiş olduğunu ve ay sonunu getirmede sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Turgut Bölük

“Hayat giderek pahalı hale geldi. Bir kilo patlıcan 82 liraya çıktı. Tüccarlar gerçekten çok açıkgöz. Devletimiz bizi tüccarlara karşı korumalılar. Aksi halde marketlere gelemeyeceğiz.”

İpek Geçit

“Tüm temel ihtiyaç ürünleri her geçen gün zamlanıyor. Et, tavuk, balık, sebze, meyve ne varsa fiyatlarından dolayı yanlarına yanaşılmıyor. Mesela ben narenciye üreticisiyim. Bizim 4 liraya sattığımızı marketlerde 30’a satıyorlar. Piyasada etkin denetim olmadığı için fiyatlarda istikrar yok.

İbrahim Berkay

“ sürekli artan fiyatlar can sıkmaya başladı. Ne temel ihtiyaçlarımızı ne domates ne de salatalık alamıyoruz artık. Devletimiz bu gidişe bir dur demeli, günden güne eriyoruz.”

Cem Aker

“Marketlere girmeye korkar olduk. Meyve-sebze, çocuk maması, süt, peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları cebimizi yakıyor. İnsanlar artık taneyle meyve alır duruma geldi. böyle giderse dar gelirli vatandaşın yaşayacak dermanı olmayacak.”

Fatma Emre

“Pandemiden sonra artık tek konuştuğumuz şey pahalılık oldu. Salgın sonrası dönem tüm dünyada enflasyonun tavan yaptığı dönem oldu. Pahalılık artık can yakmaya başladı. Bu gidişe dur diyecek bir irade ortada yoktur.”

Sezin Toptancı

“Ülkemizde iğneden ipliğe her şeye zam geldi, bu şekilde olmamalı bu fiyatlar artık takip etmek bizi yoruyor. Bir ülkede saat başı mı fiyat değişir? Bana göre piyasa sıkı denetlenme, fırsatçılık yapanlar cezalandırılmalıdır. “

Işıl Güneşel

“Vatandaşın gücü bitti, tükendi. Bütçesi zamlar karşısında eridi. Her gün her şeye zam yapılıyor. Piyasada denetim olmadığı için de herkes istediği gibi at koşturuyor. Umarım artık birileri bu gidişata dur diyebilir.”

Derviş Ali

“Hayat zorlaştı, özellikle çocukları olanlar daha da kötü durumda. Bebek bezlerinin, mamalarının fiyatı 600 liraya dayandı. Et, tavuk, balık, süt gibi temel besin maddeleri ayda bir evlere girer oldu. Bir kilo domatesin fiyatı gün geldi 80 liraya kadar çıktı. Çocuklu aileler bana göre hayat pahalılığını en fazla hisseden kesimdir. Bir kişi tek başınayken, kuru bir ekmekle günü geçiştirebilir. Ancak bebeğine mamasını, sütünü vermek zorundasınız, çocuklarınızı iyi beslemek zorundasınız. Ancak böyle giderse toplum büyük bir buhran yaşayacak.”