Dost sayısı artacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun mitinginde konuştu.

Erdoğan, dış ilişkilerde Mısır dahil normalleşmenin devam edeceğini vurguladı, bölgedeki “gönüllü” olduğunu iddia ettiği izolasyonuna son verdiğine dair mesajlar verdi. Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız var: dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmak. Türkiye Yüzyılı'nın barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek durumundayız. Görüş ayrılıklarına takılı kalmak yerine iş birliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Vahdet olmadan rahmet olmaz" dedi. Mitingde ana muhalefet partisi CHP'ye de yüklenen Erdoğan, Genel Başkan Özgür Özel'e "CHP'nin acemi genel başkanı" diye seslenerek, "Bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Dünya batsa, kıyamet kopsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların zerre kadar umurları olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görüp duymuyorlar" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Giresun ilçe ve belde adaylarını da açıklandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızla toplumumuzun yanında aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ukrayna-Rusya krizinde ise başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkanlarımızla yangını söndürmeye çalıştık. Hatırlarsanız o dönem Cehape ve ortakları bizleri savaşa (Rusya-Ukrayna) sürüklemek için çok uğraştı, çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. En son 14-28 Mayıs sürecinde Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla prim vermedik. Cehape ve ortakları gibi meselelere batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, milletimiz için en doğrusu ve iyisi neyse onu yapmanın gayretinde olduk.

BAE ve Mısır görüşmeleri

Gazze'deki akan kanı durdurmak, İsrail'in katliamlarının önüne geçmek istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. BAE ve Mısır ziyaretimiz bu açıdan çok başarılı geçti. Devlet başkanlarıyla ticaretin yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik. 7 Ekim'den beri Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamları ile hep koordinasyon içinde hareket ettik. Mısır'ın desteği ile 34 bin tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.

Önümüz Ramazan. İsrail'in katliamları artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Kim sabrederse zafere o ulaşır. Bu yardımların sevkinde de Mısır'la iş birliği içinde olacağız. Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı da Mısır ile birlikte hareket edeceğiz.