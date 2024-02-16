Şahin cezaevinde

Türkiye’den aldıkları Suriyeli mültecileri TIR dorsesine gizleyerek ülkeye soktukları iddia edilen Şahin Perde ve Hatice Çiftçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hasan Çamlıca suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Mahkeme, Çiftçi’yi 30 bin TL nakit teminat, 3 kefilin imzalayacağı 250’er bin TL kefalet senediyle serbest bırakırken, Perde cezaevine gönderildi.

Polis memuru, Şahin Perde, Hatice Çiftçi ve aranan 3 şahsın organize hareket ederek, Türkiye’den aldıkları 4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 Suriyeli erkek mülteciyi TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsesinin içerisine gizleyerek, Girne Limanından KKTC’ye giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meseleyle ilgili 5 kişi arandığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist vizesiyle bulunan Şahin Perde’nin cezaevine gönderilmesini, Hatice Çifti’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Perde’nin 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlı Çiftçi’nin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, ayrıca 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.