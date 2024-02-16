Şüphe uyandırdı

Lefkoşa’da devriye gezen adli şube ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelendiği yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada pantolonunun cebinde uyuşturucu bulunan Nijeryalı

Daniel Arjimowa tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktararak, ek tutukluluk talep etti.

Polis, 14 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Ortaköy’de devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin şüpheli tavırlar sergileyen zanlının üzerinde arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlının pantolonunun cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu ve olayın narkotik şubeye aktarıldığını açıkladı.

Polis, zanlının narkotik tarafından teslim alınarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda işlediği suçları itiraf ettiğini, uyuşturucu maddeyi ocak ayı 2024 yılı içerisinde içmek için aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.