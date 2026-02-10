Bakanlık devreye girdi

Hüseyin ÇİÇEK

EKTAM Kıbrıs LTD çalışanlarının Köprülü köyünde bulunan tesiste başlattığı grev devam ederken, iş güvencesi ve sendikalaşma talepleriyle eylem yapan çalışanlar ile şirket yönetimi karşılıklı açıklamalarda bulundu. Grev sürecine 13 çalışanın işten durdurulmasının da eklenmesiyle tansiyon yükselirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu tesisi ziyaret ederek taraflarla görüşmeler yaptı ve sürecin uzlaşıyla sonuçlandırılması için arabuluculuk üstlendiklerini açıkladı.

Çalışanların grevi sürüyor

EKTAM Kıbrıs LTD çalışanlarının, Köprülü köyünde bulunan tesiste 6 Şubat’ta başlattığı grev dün de devam etti.

İş güvencesinden yoksun ve yasal haklardan mahrum bırakıldıkları gerekçesiyle grev yapan çalışanlar, 13 kişinin işten çıkarılmasıyla daha da gerildi.

Köprülü köyünde, EKTAM LTD önünde eylem yapan işçiler, haklarını alana kadar grevin süreceğini ifade etti.

Eyleme Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Beyarmudu Belediye Başkanı Birol Bebek de destek verdi.

Şirket yetkileri; Ücretler eksiksiz ödendi

Grevle ilgili açıklama yapan EKTAM Kıbrıs LTD yetkilileri, “Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemişken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğrudan grev yoluna gidilmiş olması karşısında şaşkın, hayretler içerisinde ve üzgünüz” açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, şirket bünyesinde son günlerde başlatılan grev hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

Şirkete bugüne kadar çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ücret, izin veya sosyal hak şikâyeti bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Ücretler eksiksiz ve zamanında ödenmiş, yasal haklar tam olarak kullandırılmıştır. İşyerimiz uzun yıllardır karşılıklı güven, saygı ve dayanışma temelinde bir ‘aile ortamı’ içerisinde faaliyet göstermektedir” denildi.

Buna rağmen söz konusu grevin, yürürlükte herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamasına, grev hakkını doğuran yasal bir toplu iş uyuşmazlığı sürecinin başlatılmamış olmasına ve bildirim aşamalarının işletilmemesine rağmen gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu haliyle mevcut eylemin hukuka aykırı olduğu kanaatinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemişken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğrudan grev yoluna gidilmiş olması karşısında şaşkın, hayretler içerisinde ve üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

Bakan Hasipoğlu EKTAM tesislerini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Köprülü'deki EKTAM üretim tesisini ziyaret ederek, grevdeki çalışanlar ve şirket yetkilileri ile görüştü. Hasipoğlu, görüşme sonrası basına açıklama yaptı. Hasipoğlu, bakanlık olarak grev sürecinde, yasaların verdiği yetkiyle, taraflarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Burada usulüne uygun olarak sendika ile muhatap olduklarını ama işverenin sendikalaşmaya sıcak bakmadığını ifade eden Hasipoğlu, hukuk devleti olan KKTC’de Anayasaya göre sendikalaşma hakkı olduğunu ve 39 işçinin yetki verdiği sendikanın muhatap olduğunu anlattı.

Çalışanlara verilen işten durdurma ihbarını aldıklarını ama bunu zamanlama olarak inceleyeceklerini ifade eden Hasipoğlu, çalışanların sendikalaşma hakkını koruyacaklarını, haklarını gözetmek zorunda olduklarını, aksine izin vermeyeceklerini söyledi.

İşten durdurmaların da zamanlama olarak yanlış olduğunu, bu şekilde toplu işten durdurmalarla ilgili inceleme yapılacağını belirten Hasipoğlu, ama bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Arabulucu olarak üstlendiği bu görevi uzlaşıyla tamamlamak istediğini ifade eden Hasipoğlu, bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Hasipoğlu, şirkete de her konuda her türlü uyarıyı yaptıklarını, incelemeler yapılacağını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026, 10:22