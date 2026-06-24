Balistik rapor çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine Haspolat’ta bir ikametgahta gerçekleştirdiği aramada 4 tür uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine tutuklanan O.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının evinde sentetik cannabinoid, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler, extacy haplar, mermi kovanları ve bir adet tabanca tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemede silahın herhangi bir olayda kullanılmadığı tespit edildi.

Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Haspolat’ta zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada yatak odasında bulunan yatak şiltesinin altında yer alan tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı oda içerisinde masa altında yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru; ev içerisinde sürdürülen aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 milimetre çapında boş mermi kovanı bulunduğunu ifade etti.

Polis, ikametgahın bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bir bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul 7.65 milimetre çapında bir tabanca bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Silah balistik incelemeye gönderildi

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, silah ve uyuşturucu maddeleri bir çanta içerisinde Haspolat taraflarında bir ağacın altında bulduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Polis memuru; 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, yapılan analiz sonucu evde bulunan uyuşturucuların yanı sıra tabağın üzerinde de kokain türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti. Polis, balistik inceleme sonucunda da silahın herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

