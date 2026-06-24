Sayfası kapatıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un sosyal medya hesaplarına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Şenkul’un kişisel Facebook hesabına yönelik müdahale sonucu hesabın kapatıldığı belirtildi. Hesabın kim ya da kimler tarafından kapatıldığına ilişkin resmi bir detay paylaşılmazken, olayın siber saldırı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, hesabın yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.

Hesabın geri alınamaması durumunda ise Murat Şenkul’un yeni bir sosyal medya hesabı açarak kamuoyuna bu kanal üzerinden ulaşacağı açıklandı.

