Verileri çaldığı iddia ediliyor

Suna ERDEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışma İzinleri Portalı'na giriş yaptıktan sonra Hacked By Cybx kullanıcı adıyla “Sisteminiz kötü. İki aydır sisteminizde dolaşıyorum” notu bırakan şahsın 20 yaşındaki Bilişim Sistemleri öğrencisi Türkmenistanlı Z.B. olduğu anlaşıldı. Siber saldırının duyulması üzerine zanlının önceki gün Lefkoşa Adli Şube’yi önce telefonla arayarak, sisteme giriş yaptığını söylediği, daha sonra polise giderek teslim olduğu belirtildi. “Kişisel verileri elde etme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutuklama emri alınırken, ifadesinde sistemde açık tespit ettiğini, birçok kez ilgili makamlara elektronik posta göndererek durumu bildirdiğini ancak önlem alınmadığını görünce portala giriş yapıp not bıraktığını söylediği öğrenildi.

Bilgisayarı ve telefonu incelenecek

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde kullanımındaki dizüstü bilgisayar aracılığıyla Çalışma Dairesi'ne ait internet sitesine yetkisiz şekilde erişim sağlayarak sistemde bulunan verileri elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 22 Haziran tarihinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği'ne gelerek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve mahkemeden temin edilen emir doğrultusunda tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının kullanımındaki iPhone 11 marka cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının kalmakta olduğu adreste yapılan aramada kendisine ait dizüstü bilgisayarın bulunarak emare alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üzerinde inceleme yapılabilmesi için bilişim emri temin edilmesi gerektiğini, ayrıca alınacak ifadeler olduğunu belirterek ek tutukluluk talep etti.

Verileri çalıp çalmadığı araştırılacak

Zanlının avukatı polise, “Müvekkilim portala giriş yaptı ancak kişisel verileri elde etti mi? “sorusunu yöneltti. Polis, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.