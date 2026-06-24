Meclis’in gündeminde

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin polis teşkilatında yıllardır biriken sorunları çözmek amacıyla kapsamlı bir reform paketini hayata geçirdiğini belirterek, düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi gündeminde olduğunu açıkladı.

Üstel, polis teşkilatının özlük haklarının güçlendirildiğini, çalışma koşullarının iyileştirildiğini ve kurumsal yapının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlendiğini ifade etti. Üstel, reform paketi kapsamında polis mensuplarına sağlanan ev kira ödeneği, ek mesai ve emeklilik haklarından sivil hizmet görevlilerinin de yararlanmasının önünün açıldığını kaydetti.

Polis teşkilatında görev yapan sivil hizmet görevlilerinin de önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Üstel, yapılan düzenlemeyle sosyal haklarda daha adil ve kapsayıcı bir yapının hedeflendiğini söyledi.

Emeklilik ve yıpranma payı düzenlemelerine de değinen Üstel, 25 yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan personele 60 aylık yıpranma payı verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı ve bu düzenlemenin uzun yıllar görev yapan personelin hak ettiği karşılığı almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Disiplin ve performans ödemelerinin yeniden devreye alınacağını belirten Üstel, polis mensuplarının başarı ve özverilerinin daha somut şekilde karşılık bulacağını kaydetti.

Polis Akademisi giriş sisteminde de değişiklik yapılacağını söyleyen Üstel, farklı eğitim geçmişine sahip gençlere de fırsat tanınacağını ve polislik mesleğine erişimin daha kapsayıcı hale getirileceğini belirtti. Üstel, gerekli durumlarda mecburi emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 60’a kadar uzatılabileceğini de ifade etti.

Sorunlar tek tek çözülüyor

Terfi ve maaş sistemine yönelik düzenlemelere de değinen Üstel, derece yükselmelerinde süreçlerin hızlandırılacağını, ek çalışma ödeneği sisteminin yeniden düzenleneceğini ve görev riski ödeneklerinin artırılacağını açıkladı. Uzun süredir gündemde olan maaş ve barem adaletsizliklerinin giderileceğini belirten Üstel, terfi eden personelin maaşlarının görevlerine uygun şekilde düzenleneceğini söyledi.

Polis Güçlendirme Vakfı’nın daha etkin hale getirileceğini de kaydeden Üstel, trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında sigorta primlerinden oluşturulan fondan yüzde 35 oranında payın vakfa aktarılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Üstel, hükümetin yalnızca sorunları tespit eden değil, çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, polis teşkilatının yıllardır bekleyen sorunlarının tek tek çözüldüğünü vurguladı.

