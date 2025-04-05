Balistik sonucu çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ve İskele Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, tasarrufunda 75 gram kokain ile 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin yanı sıra 228 adet MDMA türü uyuşturucu hap, 2 silah ve mermi bulunan Selahattin Tilim, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özsesoy; 2 Nisan 2025 tarihinde sabah saat 01.00 sıralarında zanlı Selahattin Tilim’in, Güvercinlik köyündeki evine baskın yapıldığını ve yapılan arama sonucunda bir adet uyuşturucu ile karışık sarma sigara bulunduğunu söyledi. Zanlının, Gazimağusa’da bulunan evinin de arandığını anlatan polis; 75 gram kokain ile 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin yanı sıra 228 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis; yine evin çeşitli kısımlarında 2 adet tabanca ile 33 adet canlı mermi ve 2 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini mahkemeye anımsattı. Soruşturmanın sürdüğünü, uyuşturucu maddelerin laboratuvar analizi sonuçlarının beklendiğini ve balistik incelemeye gönderilen tabancalarla ilgili de sonuç beklendiğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.