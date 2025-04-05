Ali’yi ihbar ele verdi

Suna ERDEN

Alınan ihbar üzerine Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen

“Güven Operasyonu” kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi, 22 yaşındaki Ali Kemal Bumin tutuklandı. Evinde mikrodalga içerisinde bir adet 7,65 mm çapında tabanca, şarjör ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Nisan 2025 tarihinde saat 08.45 raddelerinde Ali Kemal Bumin’in Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada mutfakta mikrodalga içerisinde bir adet Sigsauer marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis; zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde silahı kimden aldığını söylediğini; bu hususun araştırılacağını açıkladı. Polis memuru; emare alınan tabanca balistik incelemeye gönderildiğini, sonucun beklendiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme; hakkında "kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

