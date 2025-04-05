Faslı çete aranıyor

Gönyeli’de meydana gelen olayda kavga ettikleri Sudanlı Ali Alahy Ane'yi sopayla darp edip, belini kıran Birleşik Arap Emirliği vatandaşı İbrahim Naser ve Hussien Ali dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı açıklanırken, zanlılar hakkında 5 gün ek tutuklama kararı verildi.

Soruşturmayı yapan polis; İbrahim Naser ve Hussien Ali’nin vahim zarar suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis; 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin ortada bir neden yokken aynı yerde yaşayan Ali Alahy Ane'yi sopalar ile vücudunun çeşitli yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle darp ettiklerini belirtti. Polis memuru; darp edilen Ali Alahy Ane'nin bel kemiğinde kırık oluştuğunu belirtti.

Polis; her iki zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru; Ane’nin her iki zanlıyı da karakolda görerek tanıdığını açıkladı.

Polis memuru; zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili kamera görüntüleri tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlılara kamera görüntülerinin izletildiğini, izahat istendiğinde suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Polis; yapılan soruşturma ve zanlıların ifadesi sonucu olayla ilgili 3 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, 2 kamera görüntüsünün daha inceleneceğini, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.

Faslı çete saldırdı iddiası

Zanlıların avukatı ise Fas uyruklu 10-15 kişinin müvekkillerine saldırdığını, araçlarının camlarını kırdığını iddia etti.

Bu iddia üzerine polis; incelenecek kamera görüntüleri sonrası yeni suçlar ve zanlılar tespit edilebileceğini ifade etti. Mahkeme; zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

