Tüm ailesi KKTC’de

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da gerçekleştirilen Abluka Operasyonu’nda silah, mermi ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 25 yaşındaki Serdar Ablak dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis; zanlının tutuklu yargılanmasını talep ederken, savunma itiraz etti. Uzun süre duruşmanın ardından mahkeme; 2007 yılından beri ailesiyle KKTC’de yaşayan zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırması, bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Soruşturmayı yapan polis; alınan ihbar üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerinin 22 Mart 2025 tarihinde operasyon düzenlediğini söyledi. Polis; operasyon kapsamında Karşıyaka’da sakin zanlının evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi; yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis; bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını, yargılanmadan kaçma veyahut tekrar suç işleme olasılığı bulunduğunu kaydeden polis, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi. Savunma, müvekkilinin kaçabileceğine dair somut bir olgu sunulmadığını belirtti. Savunma, zanlının 2007 yılından beri ailesiyle KKTC’de yaşadığını belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme; 5 saat süren teminat duruşmasının ardından zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün polise karakoluna giderek imza atması; 250 bin TL nakit teminat yatırması, 2 milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

