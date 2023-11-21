‘Barbi’ aranıyor 

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Çilingir Operasyonu’nda ele geçirilen bir buçuk milyon lira değerinde bir kiloya yakın uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında ‘Telegram’ üzerinden gerçekleştiren uyuşturucu alışverişinde kurye görevi gören Nurcan Durak ile Mertcan Erbaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İki zanlı cezaevine gönderilirken, Telegram’da uyuşturucu alışverişini organize eden Muslera isimli kullanıcı ile dağıtımını yapan Barbi isimli kullanıcıya henüz ulaşılamadı.

Duruşmada olgular yeniden aktarılırken, Nurcan Durak ile Mertcan Erbaş’ın tutuklu yargılanması talep edildi.

Biri yönlendirdi, diğeri dağıttı

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde Telegram isimli internet uygulaması üzerinden Muslera isimli kullanıcının yönlendirmiş olduğu Barbi isimli kullanıcının Doğanköy Narlı Sokak üzerine uyuşturucu madde bırakacağı bilgisi alınması üzerine pusu görevine başlandığını açıkladı.

Polis, bir süre sonra Nurcan Durak’ın MH 432 plakalı araç ile konu mahalle gelerek sokak başında bulunan elektrik direğinin alt kısmına buruşturulmuş tuvalet kağıdı atıp olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Polis, daha sonra Ali Zorba ve Damla Su Artaç’ın olay yerine gelerek, direk altına atılan beyaz renk tuvalet kağıdını aldıklarını söyledi.

Polis, iki zanlının olay yerinde yakalandığını, yapılan üst aramalarında Ali Zorba’nın giymekte olduğu şortun sol cep kısmında beyaz renk tuvalet kağıdı içerisinde muhafaza edilen 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, direk altına uyuşturucu bırakan Durak’ın ise Girne'de Sevdalı Sokak içerisinde tespit edilerek alıkonulduğunu, kullanımında bulunan MH 432 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; satışa hazır vaziyette ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı 13 gram ağırlığında hintkeneviri, satışa hazır vaziyette beyaz renk küçük poşetlere sarılı 7 gram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi.

Elebaşı Muslera

Polis memuru, Nurcan Durak'tan yapılan soruşturmada 9 Eylül 2023 tarihinden beri Mertcan Erbaş tarafından kendisine günlük 10 gram hintkeneviri ile 5 gram kokain verildiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri "Muslera" isimli kullanıcının yönlendirmesi ile belirlenen konumlara attığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mertcan Erbaş’ın da Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Erbaş’tan yapılan soruşturmada kaldığı apartmanın 4 numaralı dairesinde hintkeneviri olduğunu bildirmesi üzerine, yapılan aramada 40 gram hintkeneviri ve 2 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, yine zanlının gösterimi ile Girne’deki bir depo içerisinde yapılan arama neticesinde; satışa hazır, 102 gram kokain ve 718 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Erbaş’tan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aranmakta olan bir şahısın yönlendirmesi ile 2023 yılı Ekim ayı içerisinde bir kilo hintkeneviri, 140 gram kokain olarak Girne'de belirlenen konumlardan aldığını ve aranan şahsın yönlendirmesi ile belirli konumlara bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının Ocak 2023- Eylül 2023 tarihleri arasında birçok kez aynı şekilde kokain ve hintkeneviri alıp konumlara bıraktığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlılar, Ali Zorba, Damla Su Artaç’ın geçtiğimiz hafta teminata bağlandığını anımsattı. Polis memuru, Nurcan Durak ve Mertcan Erbaş hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da davaları görülünceye kadar 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.