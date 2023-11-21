Şikayet geri çekildi

Lefkoşa’da aile içi yaşanan olayın ardından tutuklanan baba-oğul Serkan Ozansoy ile Ozan Ozansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, baba-oğul olan zanlılarla ilgili şikayetin geri çekildiğini söyledi.

Polis memuru, olayın 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Küçükkaymaklı bölgesinde park alanında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlıların eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis memuru, Serkan Ozansoy’un bu esnada oğlu Adem Ozansoy’un başına ve boynuna çakı salladığını, Ozan Ozansoy’un ise öldürmek kastı ile bıçakla kardeşini kaburgasından yaraladığını söyledi.

Polis, araya zanlıların annelerinin girmesi ile Ozan Ozansoy’un kardeşini öldürmeye teşebbüs fiilinden vazgeçtiğini açıkladı.

Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, Adem Ozansoy’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, olayda kullanılan çakı ve bıçağın emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların olayın iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Ceza-i ehliyetleri var

Polis, bu süre içerisinde zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetlerinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis, yine 11 günlük süre içerisinde Adem Ozansoy’un ifade vererek, şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, “katle teşebbüs, ciddi darp, yaralama” suçlarından teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve ikişer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.