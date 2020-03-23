Baş ağrısı

Kuzey Kıbrıs’a sığınan 69’u çocuk 175 mülteci ne Türkiye’ye ne de güneydeki mülteci kamplarına gönderilemiyor. Coronavirüsü salgını nedeniyle Türkiye’nin mültecileri kabul etmediği belirtilirken, bir başka mülteci gemisinin karasularımızda dolaştığı bildirildi.

Mülteci akınının devam etmesi halinde KKTC’nin bu sorunla baş etmesi mümkün görülmüyor.

Kuzey Kıbrıs’ta 800 turist 400’ü öğrenci olmak üzere bini aşkın kişi otellerde karantinada tutulurken, 175 mülteci için de harekete geçildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımı ile dün sabah İskele’de bir toplantı gerçekleştirildi.

175 mültecinin İskele’de bazı konutlara yerleştirilmeleri yönünde karar üretildi.

Mültecilerin 14 günlük karantina süresini KKTC’de geçirecekleri, sonrasında ise Türkiye ile tekrar temasa geçilerek geri gönderilmelerinin isteneceği öğrenildi.

Kadın ve çocuklar öncelikli

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mültecilerin hem kendi sağlık ve güvenlikleri, hem de kamu sağlığı ve güvenliği için daha uygun barınaklara yerleştirilmeleri kararının alındığını belirtti.

Bakan Baybars, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil ve Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Varol Kalkaner ile yapılan durum değerlendirmesi sonrasında, “mültecileri ziyaret ederek sorunlar dinlenmiş, yapılan çalışmalar hakkında kendilerine açıklama yapılmıştır” dedi.

Baybars, imkanlar çerçevesinde, içinden geçtiğimiz bu olağan dışı dönemde hem insanlık adına hem de Uluslararası Mülteci Hakları çerçevesinde sorumlulukla hareket edildiğini söyledi.

Baybars açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklar, kadınlar ve ailelerden oluşan grupların hızlıca daha güvenli ve sağlıklı barınaklara taşınmasına öncelik verilmesi yönünde karar alındı. İlk olarak çocuklu, hamile kadınlardan oluşan yaklaşık 22 ailenin akşamüzerinden itibaren daha güvenli ve daha sağlıklı barınabilecekleri konutlara yerleştirilmelerine başlanacaktır.”

Bakan Baybars, yaklaşık 110 kişilik aile grubunun dışında kalan erkeklerin oluşturduğu mülteci grubunun da bugün itibariyle spor salonundan alınarak daha güvenli ve sağlıklı barınaklara yerleştirileceklerini söyledi.

Destek verenlere teşekkür etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkeye sığınan 175 mültecinin iaşe ve barınma sorunlarının çözümü konusunda devletin çalışmalarına katkı koyan iş insanlarına da teşekkür etti.

Bakan Baybars, “Ülke olarak bir yandan Coronavirüsü ile mücadele ederken, bir yandan da savaşın acı yüzünden kaçarak ülkemize sığınan 175 mültecinin iaşe ve barınma sorunlarının çözümü için devlet olarak çalışırken duyarlılık gösterip katkı koyan iş insanlarımızı unutmayacağız” dedi.

Baybars, “Hem karantina altındaki çocuklarımıza, hem de 175 mülteci yanı sıra orada görev yapan polis, belediye çalışanı ve sağlık ekiplerimize, değerli iş insanımız Erdinç Küçükuncular, Simit Dünyası olarak 1000 adet simit, poğaça, açma ve ayrandan oluşan yiyecek paketi hazırlamıştır. Bu paketler gerekli yerlere bakanlık personelimiz aracılığıyla dağıtılmıştır” ifadesini kullandı.

Baybars açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ahmet Noyanlar’ın Noyanlar İnşaat olarak özellikle çocuk ve kadınların ağırlıkta olduğu mültecilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi konusunda yapmış olduğu katkı büyüktür. Bu zor günleri toplumsal dayanışma gücümüz, iş insanlarımızın duyarlılığı ve destekleriyle hep birlikte geride bırakacağız. Daha çok paylaşarak, daha çok birbirimize sahip çıkarak başaracağız. İki değerli iş insanımıza, Erdinç Küçükuncular ve Ahmet Noyanlar’a gösterdikleri duyarlılıktan dolayı şahsım ve devletimiz adına teşekkür ederim.”

Ne olmuştu

Türkiye’nin Mersin sahilinden denize açılarak Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa kapısına aralamak için umut yolcuğuna çıkan sığınmacılar, Rum Sahil Güvenlik ekiplerinin engeline takıldı.

Rum Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından geri püskürtülen Suriye uyruklu sığınmacılar, aynı rota üzerinden Türkiye’ye geri dönmek istedikleri esnada fırtınaya yakalanarak Karpaz sahiline sürüklendi.

Fırtına nedeniyle önceki gün saat 03.00 sıralarında SOS sinyali veren mülteci teknesi, saat 03.30’da Taşlıca – Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, batmak üzereyken bulundu.

İçerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan teknenin kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yatması üzerine, sığınmacılar polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edildi. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınmaları sağlanan söz konusu sığınmacılara, ülkenin her yerinden yardım yağdı.