6 kişi şikayetçi

Lefkoşa’da alışveriş yaptığı bir kuyumcuya sahte 2 bin dolar veren Türkmenistanlı Nasibe Memedova ile suçla bağlantılı tutuklanan Jamal Jokayev dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Memedova’nın daha önce çalıştığı döviz bürosundan sahtekarlıkla para temin ettiği, 6 kişinin aleyhinde şikayetçi olduğu belirtildi.

Polis, zanlı Nasibe Memedova’nın 2 Ekim 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi.

Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları Jamal Jokayev’den aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Jokayev’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlı Memedova’nın önceden veznedar olarak çalışmakta olduğu Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna gelen 6 ayrı şahıstan 60 bin TL, 750 Euro ve bin 900 Dolar aldığını, ancak talep ettikleri paranın olmadığını daha sonra ödeme yapacağını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının ödemeye yapmayıp, paraları sahtekarlıkla temin ettiğine dair şikayet aldıklarını söyledi.

Jokayev teminatla serbest

Polis, zanlı hakkında sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, 3 günlük sürede her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, zanlıların ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre aldıklarını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde de birçok ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlı jokayev'in etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının beyaz kimlik sahibi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Memedova ise 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Jokayev’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, Memedova’nın ise 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.