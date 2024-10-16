Ercan’da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile dün akşam New York’ta gayriresmî akşam yemeğinde buluştu.

BM Merkezi’nde yer alan yemek, saat 19.00'da (KKTC saatiyle 02.00) başladı.

Herhangi bir gündemi olmayan yemekte iki lider sosyal ortamda görüş alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “iki devletli çözüm” temennisini dile getirerek, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını söyleyerek, "Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde, bu ülkede varlığımızı sürdürmek için.” ifadelerini kullanmıştı.

