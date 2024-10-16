Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile dün akşam New York’ta gayriresmî akşam yemeğinde buluştu.
BM Merkezi’nde yer alan yemek, saat 19.00'da (KKTC saatiyle 02.00) başladı.
Herhangi bir gündemi olmayan yemekte iki lider sosyal ortamda görüş alış verişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “iki devletli çözüm” temennisini dile getirerek, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurgulamıştı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını söyleyerek, "Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde, bu ülkede varlığımızı sürdürmek için.” ifadelerini kullanmıştı.
Ercan’da açıklama yapacak
New York’ta Hristodulidis ve Guterres’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar akşam saatlerinde adaya dönecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile dün akşam New York’ta gayriresmî akşam yemeğinde buluştu.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 11 saat Önce
GÖZLEMCİ KKTC LİDERLERİMİZ KKTC’nin TANINMASINI NE ZAMAN GÖREBİLECEKLER ACABA ?
WHITELIES - 5 saat Önce
How can we demand recognition when this country is governed by thieves, drug dealers who have fingers in all the dirty laundry.
These politicians who were no so well off are now multi millionaires from running this country.
Turkish Power - 14 dakika Önce
Salakşörler siz palikaryaya İngiliz’e abye orospuluk yapacaksınız diye KKTC vazgeçilip sizin gibi salakşörleri mi sikleyecektik yürüyün gidin ananızın altına yattığına siz de yatın kimse sizi siklemiyor yAllah
HER ZAMAN DEDİĞİ GİBİ KKTC TANINMADAN MASAYA OTURMAM DİYECEK !