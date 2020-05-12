Başkent'i kara bulutlar kapladı

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde hurdalıkta yangın çıktı... Lastik yığınlarının yanması sonucunda kara duman Başkent Lefkoşa'yı sardı. itfaiye yangına bir süre müdahale edemedi, çünkü yangının çıktığı nojktada küçük patlamalar da yaşanıyordu. Ayrıca bölgedeki elektrik tellerinin de kopması nedeniyle itfaiyecilerin sağlığı açısından da ilk anda müğdahalede bulunulamadı. Patlamaların azalması ve bölgedeki elektriğin kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Henüz yangının nereden kaynaklandığı bilinmiyor..

Alevler arasında işçi lojmanı var

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yangının olduğu bölgede bir de işçi lojmanı bulunuyordu