Meclis’te gergin anlar



Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclis kürsüsüne geldi, CTP Milletvekili Fazilet özdenefe'nin eleştirilerine yanıt vermek istedi. Ancak tam bu sırada CTP’li Biray Hamzaoğulları Canaltay'ın sözünü kesti, cevabı Başbakan ya da ilgili bakanların vermesini istedi. Canaltay'ın sözünün kesilmesine tepkisi ağır oldu.. Bir anda karşılıklı atışmalar yaşandı, Meclis gerildi…

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:47