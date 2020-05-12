Erhürman’dan hükümete sorular

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Erhürman, Türkiye’den de bu süreçte kaynak geleceğinin anlaşıldığını ifade ederek, tam da bu dönemde kaynakların nasıl ve nerelere harcanacağının konuşulması ve meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, kaynağın nasıl harcanacağıyla ilgili bir plan program gerektiğini, çünkü kaynağın kısıtlı olduğuna işaret ederek, ülkenin en önemli gelir kaynakları turizm ve yüksek eğitimden bir süre kaynak gelemeyeceğinin ortada olduğunu kaydetti.

“Sınır kapıları en erken zamanda açılmalı”

Bu yüzden kapıların açılmasının, sağlık ön planda tutularak en erken zamanda değerlendirilmesi gerektiğini, bunun yanında içte düşen alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, aksi halde piyasada yaşanacak gelir kaybının çok büyük sorunlar yaratacağına işaret etti.

Erhürman, bu yüzden gelen kaynağın nerelerde kullanılacağının “yaşamsal” olduğunu belirterek, ilk etapta sağlık olacak şekilde kötü senaryolara hazır olunması gerektiğini, ikinci olarak da işsiz kalan kişilere yönelik kesilen ödemelerin, sigorta ödemelerinin, yatırımların ve işletmelere verilecek desteklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Gelecek kaynağın “ülkeyi rehavete kaptıracak noktaya getirmemesini” de isteyen Erhürman, turizm, yüksek öğretim, inşaat sektörü, tarım, hayvancılık, küçük sanayi, çevre ve bilişim alanlarında yeniden yapılanmaya tam da bu dönemde gidilmesi gerektiğini, ayrıca gelir vergisinin de yeniden kurgulanması gerektiğine inanç belirtti.



Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:21