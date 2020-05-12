“Lüks harcamalar gözden geçirilsin”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, hükümete eleştirilerde bulundu.

Cemal Özyiğit,ekonomi konusuna değindi. Özyiğit, turizm ve yüksek eğitimde gerekli tedbirler alınmazsa ekonominin çok zorlanacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs ile kapıların ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını, açılması durumunda da ortaya çıkacak sonuçların bilinmediğini ifade eden Özyiğit, Pile’deki vatandaşların da sorunlarının giderilemediğini anlattı.

Özyiğit, kapıların açılmasının ekonomiyi güçlendireceğini, çarkların hızlı dönmesini sağlayacağını, ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade ederek, “Bu çarklar nasıl dönecek biri bize anlatsın” dedi.

“Türkiye’den para gelecek mi?”

“Türkiye’den para gelecek mi?” diye soran Özyiğit, üst kazanç grubundan da vergi alınamadığından geriye bir tek iç borçlanmanın kaldığını belirtti.

Hükümetin lüks harcamalarını da gözden geçirmesini ve bu kaynakların ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmasını isteyen Özyiğit, ambargo tanımayan bilişim sahasına da gerekli önemin verilmesini ve devletin de bu sektörden kaynak yaratacak adımlar atmasını önerdi.

Özyiğit, aksi takdirde, bugün önlerine gelen kararname gibi birilerinin vergi ödemeye gelmesini bekleyerek ve o ödemelere indirim yapmanın yeterli olmayacağını ifade etti. Özyiğit, yapılması gerekenin üst gelir gruplarından gerekli vergilerin alınması olduğunu söyledi.

Kararnameye destek vereceklerini ifade eden Özyiğit, bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesini istedi.

“Kanser ilaçları eksik”

Özyiğit, Sağlık Bakanı Ali Pill’ye vatandaşların kanser ilaçları ile ilgili eksiklikleri ve talepleri iletti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:29