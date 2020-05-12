Pile’deki Türkler nasıl KKTC’ye geçecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis kürsüsünde Pile’de yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme taşıdı. Ataoğlu, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Trüklerin KKTC’ye geçememesi konusuna değinerek, Pile’de yaşayan ve Kuzey Kıbrıs’ta iş yeri olan kişilerle ilgili de bir açılım yapılması gerektiğini söyledi. Ataoğlu, ayrıca Güney Kıbrıs’ta çalışan kişiler ve eğitim alan öğrencilerle ilgili de bir açılım yapılmasının gerekliliğine değindi ve bunların belli başlı kriterlerle yapılabileceğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:39