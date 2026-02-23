Başvurular başlıyor

Gençlerin konut sahibi olabilmesine yönelik hazırlanan IV. İlk Evim Kredi Paketi hayata geçiriliyor.

Başbakan Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamaya göre; başvurular bugün başlayacak. Yeni paket, daha önce uygulanan kredi programlarından yararlanamayan ve ilk kez ev sahibi olacak gençlere yönelik hazırlandı.

Paket kapsamında, azami 120 ay vadeli ve aylık eşit taksitli kredi imkânı sunulacak. En fazla 3 milyon 300 bin TL kredi kullandırılabilecek.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla yüzde 80’i oranında olacak. Aylık faiz oranı yüzde 1,75 olarak uygulanacak.

Uygulamada faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacak. Ayrıca tapuda yapılacak alım, satış ve ipotek işlemlerinde vergi, resim ve harç muafiyeti sağlanacak.

Krediden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı konutu bulunmayan ve hane geliri 300 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanabilecek.

Başvurular; Akfinans Bank Ltd., Albank Ltd., Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Universal Bank Ltd., K. Vakıflar Bankası Ltd., K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., K. İktisat Bankası Ltd., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş., Yakın Doğu Bank Ltd. ve K. Kapitalbank Ltd. aracılığıyla yapılabilecek.

Kredilerle 926 konut alımı gerçekleştirildi

Öte yandan 2023 yılında başlayan proje kapsamında daha önce uygulanan üç kredi paketiyle toplam bir milyar 580 milyon TL tutarında düşük faizli ve 10 yıl vadeli kredi kullandırıldı. Bu kredilerle 926 konut alımı gerçekleştirildi. Yeni paketle birlikte gençlerin ülkede kalıcı yaşam kurmalarının desteklenmesi ve konut edinim sürecindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

