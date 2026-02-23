İktidar kararlı

Fiber Optik Protokolü bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden ele alınıyor. Geçtiğimiz hafta oylanamadan kapanan yasa tasarısının, bugün oy çokluğuyla kabul edilmesi bekleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 8 ana başlıkta prensip uzlaşısı sağlandığını açıklarken, Tel-Sen hiçbir maddede anlaşma olmadığını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fiber Optik Proje Protokolü kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda Tel-Sen ile İnternet Servis Sağlayıcıları temsilcilerinin sunduğu yazılı öneriler doğrultusunda 8 ana başlıkta prensip uzlaşısına varıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Meclisi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda iki ayrı toplantı yapıldığı, görüşmelerin teknik çerçevede tamamlandığı kaydedildi.

18 Şubat’ta yapılan geniş katılımlı toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, BTHK, Türk Telekom yetkilileri, Telekomünikasyon Dairesi, Tel-Sen, İSS temsilcileri, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve hukukçuların katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirlerinin Maliye Bakanlığı sorumluluğunda olduğu, yatırımcı personelinin KKTC Çalışma ve İş Yasalarına tabi olacağı, Türk Telekom’un yapısal değişiklikleri halinde KKTC’deki şirketlerin durumunun Bakanlar Kurulu kararıyla değerlendirileceği ve protokol hükümlerinin BTHK ile Telekomünikasyon Dairesi’nin yasal yetkilerini ortadan kaldırmayacağı yönünde prensip görüş birliği oluştuğu kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca 25 yıllık Yap-İşlet-Devret modeli, kurumsal fiber hizmetleri, FTTH modeli, toptan tarife rejimi, perakende piyasaya giriş eşiği, kablosuz sistemlerin düzenlenmesi, fiber üzerinden sabit ses hizmeti ve veri merkezi standardı başlıklarında prensip uzlaşısı sağlandığını açıkladı. Teknik detay içeren bazı maddelerde ise çalışmaların sürdüğü ve ek protokol hazırlanabileceği belirtildi.

Tel-Sen: Hiçbir madde üzerinde anlaşmadık

Tel-Sen Yönetim Kurulu ise Bakanlığın “8 ana başlıkta prensip uzlaşısı sağlandı” açıklamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada, hiçbir maddenin kabul edilmediği ve herhangi bir uzlaşı sağlanmadığı ifade edildi. Basında yer alan “bazı maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılığı sürerken, gözler bugün yapılacak Meclis Genel Kurulu toplantısına çevrildi.

Grev ve eylem yapılacak

Bu arada Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, bugün için tam gün grev ilan etti.

Grev kapsamında Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde, Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda eylem yapılacağı açıklandı. Sendika, saat 10.00’da Meclis önünde toplanma çağrısında bulundu.

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nın Telekomünikasyon Dairesi’nde grev uygulayacağı, Türk-Sen’in ise bağlı sendikalarla birlikte eylemlere destek vereceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da Fiber Optik Yasa Tasarısı’na karşı Lefkoşa’da iki okulda grev yapacağını duyurdu.

Grevin Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ile 9 Eylül İlkokulu’nda 08.00-12.40 ve 14.00-15.30 saatleri arasında uygulanacağı ve sendikanın Meclis önündeki eyleme katılacağı açıklandı.

