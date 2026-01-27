İran teyakkuza geçti

ABD-İran hattında gerilim sürüyor. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya konuşlan-dığını duyurdu. Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" açıklamasında bulundu. İran ordusu ise teyakkuz durumunu koruyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Ortado-ğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin ulusla-rarası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var

ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük” dedi.

Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

“Birkaç savaş gemisinin gelmesi İran’ın kararlığını etkilemez”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini söyledi.

Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetle-rimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamı-yor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etki-ler" dedi.

"İran'a askeri müdahale hala masada" iddiası

İran ordusuysa tam teyakkuz durumunda.

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili, İran’ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı’ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

Amerikan basınına göre İran'a askeri müdahale hala masada.

Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın "kesin sonuca ulaştıracak" seçenekler bul-maları için danışmanlarına baskı yaptığını yazdı.

Pentagon ve Beyaz Saray'daki danışmanlar, rejimi iktidardan uzaklaştırmak da dahil bir dizi seçenek üzerinde çalışıyor.

Washington yönetimi, Haziran'da B2 bombardıman uçaklarıyla İran'daki 3 nükleer tesisi vurmuştu. Operasyonun ardından İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmalar sona ermişti.

