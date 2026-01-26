Benzinle ateşlediler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aranmakta olan bir şahsın talimatıyla bir işyerine benzin dökerek yakmaya çalıştığı iddiasıyla Z.B.E.(E-39), F.A.(E-45) ve N.A.(E-41) isimli 3 zanlı tutuklandı. Yangının, yağan sağanak yağmurun etkisiyle söndüğü açıklanırken, zanlıların 15 Ocak’ta, Vadili’de, B.S. isimli bir şahsın evini de ateşe vermeye çalıştıkları tespit edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş; 24 Ocak’ta saat 03.50’de, zanlı 1 Z.B.E ile zanlı 2 F.A.’nın, bir şahsın zanlı 3 N.A.’yı azmettirmesiyle, Gazimağusa’da, Kalliland Bölgesi’nde bir işyerine, 5 şişe benzin döküp ateşe vermek suretiyle kundaklama girişiminde bulunduklarını açıkladı. Yangının, yağan yağmurun etkisiyle söndüğünü belirten polis, bazı eşyaların yanarak zarar gördüğünü ifade etti. Polis, zanlıların aynı gün bir araç içerisinde tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Bir evi daha yakmaya çalıştılar

Zanlıların 15 Ocak’ta, Vadili’de, B.S. isimli şahsın evinin önünde, bir lastiğe yanıcı madde dökerek ateşleyip, konu lastiği evin kapısına atarak kundaklama girişiminde bulunduklarının da tespit edildiğini açıklayan polis, zanlı 3 N.A.’nın evinde 13 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıdın da bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.