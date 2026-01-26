banner564

Önemli itiraf

AKEL lideri Stefanu, güneydeki aşırı sağ ELAM’ın etkili bir duruma geldiğini açıkladı

Önemli itiraf

    Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Güney Kıbrıs’taki faşist, terörist  ELAM’ın güçlenmesine ve hükümet üzerinde etkili bir konuma gelmesine değindi.

   Alithia’nın haberine göre partisinin milletvekili adaylarının tanıtımında konuşan Stefanu “aşırı sağ anti laik politikaların dayatılması ve büyük mali çıkarlara hizmet için seferi güç gibi işliyor.” ifadesini kullandı.
   Stefanu; Hristodulidis hükümetini ELAM ile “flört etmekle” suçladığı konuşmasında “bu ilişkiler durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Aşırı sağ artık mecliste varlık göstermekle sınırlı kalmıyor, hükümet kararlarını da etkiliyor” dedi.

E peki neden yok etmiyorsunuz Sn.Stefanu? En kolay yol bu..

