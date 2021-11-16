Bayram coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıldönümü tüm yurtta tören ve etkinliklerle kutlandı. Özellikle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solo Türk Lefkoşa semalarında gösteri yaptı. SoloTürk, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Kutlamalara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 08.00’de gerçekleştirildi.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.

Daha sonra kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’de tören yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında da tören düzenlendi.

Törene, Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Fuat Oktay, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuk heyetler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Törende, Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi, ardından tören, halk dansları gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konseri ve resmigeçit ile sona erdi.

Oktay çözüm anahtarından bahsetti

Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çözümün anahtarı gördükleri ‘Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi’ önerilerini uluslararası topluma kararlılıkla anlatmaya devam edeceklerini vurguladı; “İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yol. Bu yolu yine omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Ayrıca Doğu Akdeniz’in, başta Doğu Akdeniz Türkleri olmak üzere tüm bölge halkları için barış, istikrar ve işbirliği denizi olması yönünde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tatar: Halkımızın en mutlu günlerinden biri 15 Kasım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983 tarihinde yaşadığını vurguladı.

Tatar, “Onurlu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakârlıklarla kurduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 38. Kuruluş yıldönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Değirmenlik’te bayram coşkusu



15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.Etkinlikler kapsamında saat 09.00’da; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın, Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nın, Demirhan Polis Karakol Amirliği’nin, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Düzova İlkokulu müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Büstü önüne çelenklerin sunulmasıyla başladı.Tören, Anıt Özel Defteri'nin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından özel defterin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Daha sonra Arkeoloji Müzesi önünde devam eden tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

Tören, resmigeçitle sona erdi.

Kent Müzesi sergisi açıldı

Ayrıca Güzelyurt Belediyesi “Kent Müzesi” sergisi 15 Kasım etkinlikleri kapsamında törenle açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Osmanlı Eserlerinin ve Güzelyurt’un simgesel yapılarının fotoğraflarından oluşan “Kent Müzesi” sergisi hafta içi 09.30-12.00 saatleri arasında 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Tiyatro Alpay Volkan Derneği (AVSAD), Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği (SEÇDER) ve Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD) dans ve skeç gösterileri de sundu.

İskele’de iki tören

KKTC’nin 38. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İskele’de de törenler düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele’deki törenler Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

Törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Hurmalar halka ikram edildi

Öte yandan İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajında bulunan ve geçtiğimiz ay topladıktan sonra istenilen olgunluğa ulaştırarak özel paketlere koyduğu hurmaları, bugün, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan vatandaşlara ikram etti.