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Sadece 140 aşı yapıldı

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Kuzeyde 211, güneyde ise 354 yeni vaka tespit edildi

Sadece 140 aşı yapıldı
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısı 22 bin 342 olurken, 174'ü yerel 211 pozitif vakaya rastlandı, 124 kişi de taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 969 testin 354’ü pozitif çıktı; bu sürede virüs kaynaklı can kaybı olmadı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde sadece 140 aşı yapıldı
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı, 174 kişi ise yerel vaka. 
Vakalardan, 72 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi de Lefke Bölgesi’nden. 
Covid-19 genel durumu şöyle; 
Yapılan toplam test sayısı: 3.790.644  
Toplam vaka sayısı: 24.731 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 22.892  
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1748  
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 70    
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1667 

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Toplam kaybedilen hasta sayısı: 93 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 11 

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 140 
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 424   
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 288 
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6473  
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 81.560

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 969 testin 354’ü pozitif çıktı; bu sürede virüs kaynaklı can kaybı olmadı.
Hastanelerde tedavisi süren 88 hastadan 39’unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Güneyde yapılan test ve çıkan sonuçlara göre pozitiflik oranının yüzde 0.53 olduğu kaydedildi. 

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