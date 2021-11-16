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Halk bilgilendirildi

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Diyabet Derneği kan şekeri ölçüm faaliyeti gerçekleştirdi

Halk bilgilendirildi
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte diyabet farkındalık ayı nedeniyle, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Lefkoşa Belediyesi Açık Pazarında şeker ölçümü faaliyeti gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; etkinlikte, diyabet hakkında hazırlanan bilgilendirici broşür kulüp üyeleri tarafından dağıtıldı.

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Etkinlikte 160 kişiye yapılan testler sonucu bazı vatandaşlar insülin değerlerinin yüksek olduğunun tespit edildiği ve uyarıldığı belirtildi.
Etkinlik sonunda Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Ln Berna Özdoğa ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca geleceği diyabetten korumak ve diyabet konusunda farkındalık yaratma,  daha geniş kitleleri bilgilendirmek için faaliyetlerinin gelecek haftada devam edeceğini belirtti.
 

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