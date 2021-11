‘Desteğimiz sürecek’

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü için Kuzey Kıbrıs’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenlenen törende toplu açılış gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Oktay, “Yeni Girne Askeri Hastanesi’nden, 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesine, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının güçlü bir sembolü olacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinden Millet Bahçesine, KKTC’nin dört bir yanını saran modern karayollarına kadar pek çok işbirliği projemiz adım adım ilerliyor” dedi. Oktay, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade etti.

Yeni Girne Askeri Hastanesi’nin temeli atıldı, KKTC’de yapımı süren bazı yolların açılışı yapıldı, Dipkarpaz Sağlık Ocağına yapılan sağlık yatırımları ile Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin tanıtımı yapıldı.

Girne’de bakım taburunda yer alan toplu açılış ve temel atma törenine, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve diğer yetkililer de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı.

Oktay yatırımlarla ilgili bilgiler verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü gibi anlamlı bir günde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını perçinleyecek projelerin temellerini atmaktan, lansman ve açılışlılarını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, Lefkoşa’da birlik beraberlik içerisinde bayram coşkusunu paylaştıklarını ve KKTC’nin aydınlık geleceğine dair umutlarını tazelediklerini söyledi.

“Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta Kıbrıs Türk Halkının yanında olacağımızı, bölgede geleceği omuz omuza beraber şekillendireceğimizi bir kez daha teyit ettik” diyen Oktay, KKTC’nin kalkınma ve gelişme mücadelesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak en güçlü desteği verdiklerini vurguladı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliğinin; geçmişten bugüne uzanan kardeşlik ve gönül birlikteliğinin üzerinde yükseldiğini ifade eden Oktay, “1571’den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçe sayanlara karşı, ambargolara karşı, dünyaya açılan bir KKTC için beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz; ay yıldızlı bayrağımıza, bayrağa rengini veren şehitlerimizin kanına, canına ve tüm ecdadımıza karşı sorumluluğumuzdur.” diye konuştu.

Oktay, şöyle devam etti:

“KKTC’nin dört bir tarafında, baktığımız her yerde, Türkiye-KKTC işbirliği ile yapılmış altyapı-üst yapı yatırımlarını, insana dokunan projeleri ve kalkınma desteklerinin somut nişanelerini görüyoruz.

Kurumlarımızın iftiharla sunduğu çalışmalar, sadece bu yılki, hatta son 6 aydaki gayretlerimizin sonucudur.

Şuanda bulunduğumuz noktada yükselecek Yeni Girne Askeri Hastanesi’nden, 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesine, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının güçlü bir sembolü olacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinden Millet Bahçesine, KKTC’nin dört bir yanını saran modern karayollarına kadar pek çok işbirliği projemiz adım adım ilerliyor.

Üzerinde mutabık kaldığımız alt ve üst yapı yatırımlarını ve beşeri sermaye kapasite geliştirme projelerini kaliteden ödün vermeden en hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyor, her birini kutluyorum.”

Eksik cihazlar alındı

Oktay, Lapta, Yenierenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezleri’nde hayati önem taşıyan tıbbi cihazların eksikliğini tespit ettiklerini, bu cihazları sağlık merkezlerine TİKA vasıtasıyla kısa sürede kazandırdıklarını ifade etti.

Oktay, bunlara ek olarak Türkiye Sağlık Bakanlığının da Dr. Burhan Nalbantoğlu, Cengiz Topel ve Gazi Mağusa Devlet Hastanelerine Tomografi ve Ekokardiyografi cihazlarının da dâhil olduğu tıbbi donanım desteğinde bulunduğunu; cihazların kullanımına ilişkin sağlık personeline eğitim verdiğini söyledi.



Fuat Oktay, diğer bir önemli işbirliği alanlarının da “ulaştırma ve altyapı” olduğuna işaret ederek, “Hayat kalitesini, turizmi ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen karayolları için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.Toplam proje bedelinin 635 milyon lira olan 46 km’si bölünmüş yol, 14 km’si birinci sınıf olmak üzere toplam 60 km uzunluğunda 5 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 Km uzunluğundaki köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oktay, diğer projeleri şöyle sıraladı:“Gazimağusa - Dipkarpaz hattının bir parçası olan İskele - Çayırova Yolu’nun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz; 9 km uzunluğundaki bu kesimin bölünmüş yol olarak tamamlanmasıyla bu güzergah üzerinde yer alan petrol, sanayi, turizm tesislerine, antik ve ören yerlerine ulaşım kolaylaşmış, sürüş konforu yükseltilmiştir.Balalan-Yenierenköy yolu, Lefkoşa – Değirmenlik – Girne-Esentepe Ayrımı projeleri ile 23 kilometrelik kısmı daha tamamlanan köy yolları iyileştirme çalıştırmalarının da kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız.”

Tatar: KKTC’nin geleceğine yapılan yatırımlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da temeli atılan Askeri hastanenin de sağlık sistemine büyük katkısı olacağını, Lefkoşa’da temeli atılacak 500 yataklı büyük hastane yanında Girne ve Güzelyurt’ta yapımı süren 200 yataklı hastanelerin de ülkeye kazandırılmasıyla hem turizm hem eğitim hem de vatandaşlar için güçlü bir sağlık sistemine kavuşulacağını söyledi.

Sağlık sistemine emek veren herkese teşekkür eden Tatar, Karayollarına yapılan yatırımların da önemine vurgu yaptı, çağdaş karayolları ağı ile KKTC’nin geleceğine önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasına da değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türk Halkına layık görülen binaların KKTC’nin egemenliği devletin nişanesi olduğunu vurguladı.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin yeterli olmadığını ifade eden Tatar, o yüzden yeni yerleşkelerin bütün ihtiyaçlara cevap vereceğini ve hizmet kalitesini artıracağına inandığını söyledi.

Milli park veya millet bahçesinin de bir ilk olacağını ifade eden Tatar, bu parkın Kıbrıs Türk Halkının faydalanacağı bir park olacağını belirtti.

Tatar, KKTC’nin geleceğine yapılan yatırımlar ve bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sucuoğlu: Bu yatırımlar halk için

Başbakan Faiz Sucuoğlu da konuşmasında yatırımlar, yollar, sağlık için yapılanlar, hastaneler Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi gibi yatırımların hepsinin Kıbrıs Türk Halkının daha çağdaş, daha donanımlı yarınlara kavuşması, daha iyi hizmet alabilsin diye yapıldığını ifade etti.

Sucuoğlu belirtti:

“ 100 yataklı Askeri Hastanenin finansal kaynağı Ankara kaynaklı olarak karşılanacaktır.

Kıbrıs Türk Halkına kazandırılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanesi projesi Lefkoşa BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki 272 dönümlük arazide başlayacaktır. 500 yataklı hastanede 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere 500 yatak yer alacaktır. Arazinin zemin etütleri de tamamlanmıştır. Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC yol ağı ile ilgili de bilgi vererek, 190 km bölünmüş yol, 382 km tek yol, bin 79 da üçüncü sınıf olmak üzere bin 651 km yol bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 1,9 milyar TL finansman ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Sucuoğlu, “Biz yeni kurulan bir hükümet olarak geçmişten devraldığımız görev bayrağını gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumlulukla daha iyi noktalara taşımak üzere kolları sıvadık. Bu çaba ve gayretimizde Cumhurbaşkanımızdan aldığımız motivasyonla çalışıyoruz TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız güçle ve Anadolu halkının sevgisiyle, Kıbrıs Türk halkının da güven, kararlılık ve inancıyla yılmadan yarınlara yürüyeceğiz. Yarınlar daha güzel olacak yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni ve açılışlar yapıldı.