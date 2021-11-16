Sorun büyüdü

Ömer KADİROĞLU



Güngör çöplüğünde geçtiğimiz hafta Perşembe günü çıkan ve önceki güne kadar devam eden yangın sadece çevre kirliliğine değil, başka sorunlara da yol açtı. Yangın nedeniyle çöplüğe atık kabul edilmezken, belediyeler geçici süreyle başka alanlara çöp bırakmak zorunda kaldı.Güngör’ün, son bir haftadır devam eden yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çeken Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, tesisin çöp kabulüne başlayana kadar Haspolat’taki arıtma tesisi bölgesinde geçici bir alan yarattıklarını açıkladı. Harmancı Güngör çöp kabulüne başlar başlamaz, atıkların Güngör’e taşınacağını söyledi. Yazılı açıklama yapan Harmancı, “Topladığımız atığı boşaltabileceğimiz geçici alanlar da tarafımıza gösterilmiş durumda değil” dedi. Son bir haftadır Güngör’e çöp boşaltmayan diğer kurumların çöplerini nereye taşıdığının kimsenin umurunda olmadığını söyleyen Harmancı, “bizim en azından planlı bir uygulama yaptığımızı arayıp bilgi talep eden herkes öğrenebilirdi” dedi.