Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye ile yakın ilişkileri, karşılıklı ziyaretleri ve aramızdaki gönül birliğinin daha da pekişmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.



Pandemi koşullarına rağmen yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye muhtarları ile aramızdaki iş birliğinin daha da artacağını sözlerine ekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan muhtarların, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerindeki muhtarlarla iletişim içerisinde olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beri Kıbrıs Türk halkı ile Anadolu halkının daha da kaynaşması; milli ve ulusal davamız olan Kıbrıs meselesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin daha fazla hissedilmesinin, bizim için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

"Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale-Boğaziçi saldırılarının 54. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; Geçitkale-Boğaziçi’nde hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarken, şehitlerin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtti.