2 Rum uyuşturucu ile yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Beyarmudu köyünde düzenlenen operasyonda 390 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Rum vatandaşları 18 yaşındaki Charalambos Pandelidas ile 19 yaşındaki Eirianios Georgiou hakkındaki soruşturması devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda bulunan maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak henüz analiz sonuçlarının çıkmadığı belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Hasan Selvili, 11 Kasım 2021 tarihinde görevde oldukları sırada Güney Kıbrıs'tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek gelen ve gizlice Beyarmudu İlkokulu'na giren zanlılar Charalambos Pandelidas ile Eirianios Georgiou'nun şüpheli olarak tespit edilerek alıkonulduklarını anımsattı.



Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 11:06

Zanlıların üzerinde arama yapıldığını belirten Selvili, Charalambos Pandelidas'ın sırt çantasında poşet içerisinde 390 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını söyledi.Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden Selvili, itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.Polis, Charalambos Pandelidas ile Eirianios Georgiou'nun tasarrufunda bulunan maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak henüz analiz sonuçlarının çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıklarının olduğunu belirterek, 4 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme talep edilen ek süreyi onayladı.