Pandemi Hastanesinde "Öfke ve Tepki"

Suna ERDEN

Okullarda Coronavirüs testi pozitif çıkan ve dün aileleriyle birlikte Pandemi Hastanesine

giden çocukların, sıkışık bir ortamda saatlerce bekletilmeleri sinirlerin gerilmesine yol açtı.

İlgili doktorun bir hastaya müdahalede bulunduğu belirtilirken, başka bir doktorun hastanede bulunmamasını ‘resmi tatile’ bağlayanlar oldu. Bazı aileler ise tanıdık müdür, müsteşar ve bakan arayıp yardım istediği, onlara da ‘herkes törende’ mesajının verildiği iddia edildi.

Endişe ve gerginlik



Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 11:08

Acil Durum Hastanesinde dün sabah 09.00 sıralarında yoğunluk ve endişe yaşandı. Test sonucu pozitif çıkan çocuklarını hastaneye götüren aileler, koridordaki yığılmayı görünce isyan etti.Pozitif kişilerle test yaptırmaya gelenler aynı ortamda dakikalarca beklerken, yaşanan bu durum endişeye yol açtı.Yığılmanın nedeninin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle normal günlerde sabah saat 09.00’da başlayan mesainin dün 12.00’de başlamasından kaynaklandığı öğrenildi.Ancak bunu bilmeyen aileler sabah 09.00’da çocuklarıyla hastaneye giderek beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda çocuğun gripli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar “Böylesi bir ortamda saatlerce bekletilmemiz daha ciddi tehlikelere yol açacak” dedi.